USA wstrzymają dostawy pomocy wojskowej do Ukrainy? Media: Rozważają to

Wstrzymanie wszystkich bieżących dostaw pomocy wojskowej do Ukrainy ma rozważać administracja Trumpa - przekazał "The Washington Post" wysoki rangą urzędnik administracji. Takie działania miałyby być odpowiedzią na to, co wydarzyło się w piątek w Gabinecie Owalnym podczas kłótni Trumpa z Zełenskim.