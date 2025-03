Nawrocki zmienia narrację? Komentuje zamieszanie w USA

Podczas piątkowych rozmów prezydentów USA i Ukrainy doszło do kłótni. Spotkanie w Gabinecie Owalnym zakończyło się wyjściem Wołodymyra Zełenskiego przed czasem, nie odbyła się konferencja, nie doszło też do zapowiadanego wcześniej podpisania umowy o minerałach.

Niedługo później Tusk opublikował na platformie X wpis, kierując słowa wsparcia do ukraińskiego prezydenta i całego narodu . "Drogi Wołodymyrze Zełenski, drodzy ukraińscy przyjaciele, nie jesteście sami" - przekazał polski premier, za co potem podziękował ukraiński przywódca.

Karol Nawrocki wcześniej niejednokrotnie poruszał temat Ukrainy. - Deklaruję od samego początku mojej drogi jako kandydata na prezydenta, że dla mnie dyskusja o bezwarunkowym przyjęciu Ukrainy do Unii Europejskiej jest nie do przyjęcia, bowiem państwo, które nie wyraziło zgody na ekshumację i pochowanie 120 tysięcy Polaków, a my chcemy być traktowani w sposób partnerski i zrównoważony, nie może tworzyć europejskiej wspólnoty, bo jeszcze nie pozwolili nam pochować naszych ofiar, a to jest naszym obowiązkiem - mówił Nawrocki na jednym ze spotkań.