Polecenie Hegsetha. Mają wstrzymać działania przeciwko Rosji

The Record powołał się w tej sprawie na trzy anonimowe źródła. Decyzja dotycząca wstrzymania planowanych działań cybernetycznych przeciwko Rosji obejmuje również działania ofensywne w cyberprzestrzeni .

U.S. Cyber Command to jednostka wojskowa Stanów Zjednoczonych. Została utworzona w 2009 r. jako część Departamentu Obrony. Do jej głównych zadań należy zarówno ochrona systemów krajowych, jak i podejmowanie ofensywnych operacji w cyberprzestrzeni, aby neutralizować zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego.