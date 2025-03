Czy Zełenski ma plan B? "Pół kraju nie spało"

Petro Poroszenko podkreślił, że nie zamierza krytykować prezydenta Wołodymyra Zełenskiego po skandalu w Waszyngtonie. Zamiast tego, lider partii Europejska Solidarność wezwał do współpracy z Europą w celu przywrócenia amerykańskich partnerów do stołu negocjacyjnego.

Poroszenko w swoim wpisie na Facebooku zaznaczył, że wielu Ukraińców nie spało po obejrzeniu wideo z Waszyngtonu. "Pół kraju nie spało po piątkowym wideo z Waszyngtonu. Trzymaliśmy kciuki za Ukrainę. Teraz wszyscy pytają: co dalej?" - napisał były prezydent Ukrainy.

Podkreślił, że nie zamierza krytykować Zełenskiego, ponieważ Ukraina potrzebuje teraz jedności. "Ktoś oczekiwał ode mnie krytyki Zełenskiego. Tej krytyki jednak nie będzie, bo to nie jest to, czego teraz potrzebuje kraj" - dodał Poroszenko.

Poroszenko, przebywając z żołnierzami na południowym froncie, przedstawił swoje spojrzenie na sytuację i konieczne działania. Zaznaczył, że stosunki między Ukrainą a USA to nie tylko kwestia Zełenskiego i Trumpa, ale też kwestia relacji dwóch narodów, które cenią demokrację i wolność.

Polityk wezwał też do skupienia się na ukraińskich siłach zbrojnych, które mogą zostać pozbawione dostaw amerykańskiej broni. "I to w żadnym wypadku nie jest krytyka prezydenta Zełenskiego, bo jedyne, czego teraz potrzebuje Ukraina, to jedność" - zaznaczył.