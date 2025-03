Zapytali zwykłych Ukraińców, co myślą o Zełenskim po kłótni w USA

Mieszkańcy Kijowa, rozmawiając ze Sky News, wyrazili swoje wsparcie dla prezydenta, mimo że USA wezwały go do ustąpienia i przeprowadzenia wyborów. Nikita, 30-letni mieszkaniec Kijowa, powiedział wprost. - On jest prezydentem, wybraliśmy go. Dlatego mu ufamy - przekazał brytyjskiej telewizji.