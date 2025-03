Scholz sprzeciwia się żądaniom Rosji. "Od zawsze chodziło o to"

Kanclerz Niemiec zasugerował, że przerwa w walkach mogłaby stać się punktem wyjścia do potencjalnych rozmów pokojowych. - Rosji od zawsze chodziło o to, żeby zainstalować w Ukrainie rząd, który będzie tańczyć, jak mu Rosja zagra. Na to nie można się zgodzić - dodał, podkreślając, że Ukraina postanowiła dążyć do członkostwa w Unii Europejskiej.