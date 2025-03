Pilne spotkanie Trumpa. Ma być odpowiedzią na szczyt w Londynie

Prezydent USA planuje spotkanie z sekretarzem stanu Marco Rubio oraz sekretarzem obrony Petem Hegesethem, aby przedyskutować sytuację na Ukrainie. Jak informuje "The New York Times", możliwe jest "zawieszenie lub zakończenie amerykańskiej pomocy wojskowej" dla Kijowa. Spotkanie to ma być odpowiedzią na niedzielne posiedzenie europejskich przywódców w Londynie.