Friedrich Merz o incydencie w Białym Domu. "Celowa eskalacja USA"

Apel opozycjonistów PRL. Piszą do Donalda Trumpa

Choć Merz nie potwierdził planów Niemiec dotyczących utworzenia specjalnych funduszy na obronę i infrastrukturę, to zaznaczył, że decyzje o wydatkach muszą być podjęte "w trybie pilnym". "Kwestia obrony ma pierwszeństwo" - dodał.

Kreml chce "zmusić" Zełenskiego do zawarcia pokoju

Stanowisko wielu amerykańskich mediów jw sprawie piątkowego spięcia w Białym Domu jest podobne. Jak podaje PAP, "The Atlantic" zasugerował, że Trump mógł zastawić pułapkę na Zełenskiego, by zawrzeć umowę z Rosją. Był to, jak ocenia gazeta, "jeden z najbardziej ponurych dni w historii amerykańskiej dyplomacji".