Apel opozycjonistów PRL. Piszą do Donalda Trumpa

W Waszyngtonie w piątek doszło do spotkania Donalda Trumpa i Wołodymyra Zełenskiego, które miało zakończyć się podpisaniem umowy o surowcach. Rozmowy w Gabinecie Owalnym zakończyły się jednak kłótnią przywódców , podczas której prezydent USA wielokrotnie zarzucał Zełenskiemu, że nie okazuje mu szacunku ani wdzięczności za dotychczasową pomoc, a także oskarżył go o "igranie z III wojną światową".

"Relację z pańskiej rozmowy z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim oglądaliśmy z przerażeniem i niesmakiem. Pańskie oczekiwania co do okazywania szacunku i wdzięczności za pomoc materialną udzieloną przez Stany Zjednoczone walczącej z Rosją Ukrainie uważamy za obraźliwe. Wdzięczność należy się bohaterskim żołnierzom ukraińskim, którzy przelewają krew w obronie wartości wolnego świata. To oni od ponad 11 lat, giną na froncie w imię tych wartości i niepodległości swojej Ojczyzny zaatakowanej przez putinowską Rosję" - zaczęto list zaadresowany do prezydenta USA Donalda Trumpa.