Znów spekulacje. Media: Trump chce złamać wieloletnią tradycję

Media w USA i Wielkiej Brytanii donoszą, że najwyraźniej Donald Trump przymierza się do trzeciej kadencji i nie można wykluczyć, że sięgnie po siłowe środki. Grupa republikańskich polityków zawiązała już inicjatywę Projekt Trzeciej Kadencji .

Co się dzieje w USA? Jest sondaż wśród Amerykanów

Co się dzieje w USA? Jest sondaż wśród Amerykanów

Ponad połowa Amerykanów ocenia, że prezydent spróbuje pozostać w Białym Domu po zakończeniu rozpoczętej właśnie kadencji. Magazyn "New Republic" zauważa, że Trump chce pozostać prezydentem USA przez całe życie i właśnie przygotowuje grunt.

Wprowadzenie trzeciej kadencji wymagałoby zmiany konstytucji, co jest skomplikowanym procesem. Republikański kongresmen Andy Ogles wezwał do takiej zmiany, ale media podkreślają, że formalne wniesienie poprawki wymaga dwóch trzecich głosów w Izbie Reprezentantów i Senacie, co obecnie nie jest możliwe.