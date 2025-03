Awantura w Białym Domu. To nie była "zasadzka"

Senator Lindsey Graham, sympatyzujący z Ukrainą, ostrzegał Zełenskiego przed spotkaniem, by nie dał się sprowokować. Dwa źródła PAP wskazują, że to Ukraińcy wystąpili z inicjatywą spotkania, mimo że gen. Keith Kellogg odradzał Zełenskiemu wizytę w Białym Domu.

Podczas spotkania w Gabinecie Owalnym różnice w poglądach były widoczne. Zełenski mówił o potrzebie amerykańskiego wsparcia, podczas gdy Trump deklarował neutralność i zaufanie do Putina. Do sprzeczki doszło, gdy wiceprezydent J.D. Vance zarzucił Zełenskiemu brak szacunku, co Trump uznał za korzystne, by Amerykanie mogli to zobaczyć.