Zaatakował Zełenskiego. Przypomniał o rakiecie z Przewodowa

Dyrektor FBI Kash Patel wezwał Kongres do zbadania przejrzystości pomocy dla Ukrainy. Zakwestionował również wiarygodność prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, powołując się na incydent rakietowy w Polsce .

"Zełenski wyszedł na światową scenę i powiedział: Rosja wystrzeliła rakietę w stronę Polski, co byłoby aktem wojny. Okazało się, że Rosja nie wystrzeliła takiej rakiety " - stwierdził Patel.

W rzeczywistości jednak do dziś nie wiadomo, kto wystrzelił pocisk, który spadł na terytorium Polski w województwie lubelskim. Stało się to 15 listopada 2022 roku, w dniu, w którym siły rosyjskie przeprowadziły zakrojony na szeroką skalę atak rakietowy na Ukrainę. Eksplozja rakiety zabiła dwóch mężczyzn: 59-letniego traktorzystę i 60-letniego kierownika magazynu.

Kreml chce "zmusić" Zełenskiego do zawarcia pokoju

Prezydent Ukrainy przekonywał stronę polską, że rakieta nie została wystrzelona przez wojska ukraińskie. Ówczesny minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro przekazywał z kolei, że z ustaleń śledztwa wynika, że była to rakieta ukraińska.

Głównym tematem wystąpienia była wątpliwość, co stało się z amerykańską pomocą, wysłaną do Kijowa. "To nasze pieniądze podatników" - tłumaczył Kongresowi Patel.