"Kumplostwo Trumpa z Putinem". Niemiecka prasa pisze o Polsce

" W obliczu kumplostwa (Trumpa) z Władimirem Putinem, w Polsce narasta zaniepokojenie " – pisze Stefan Locke. Celem Polski jest zapobieżenie ponownemu dostaniu się do rosyjskiej strefy wpływów . Stany Zjednoczone traktowane były jako najskuteczniejszy instrument odstraszania Rosji . Sekretarz obrony USA Pete Hegseth chwalił co prawda Polskę jako "wiernego przyjaciela", ale odrzucając członkostwo Ukrainy w NATO , "rozbił cenną z polskiego punktu widzenia porcelanę".

Pierwsza część zadania to domena prezydenta Dudy. Po spotkaniu z Trumpem prezydent zapewnił, że amerykański prezydent nie tylko nie ma zamiaru ograniczyć liczebności amerykańskich żołnierzy w Polsce, ale chce ją nawet zwiększyć. Tusk nie ma natomiast złudzeń co do Trumpa i stawia na europejskie rozwiązania. Premier domaga się wsparcia Ukrainy środkami z zamrożonych rosyjskich aktywów, wzmocnienia ochrony granicy UE z Rosją i utworzenia wspólnego europejskiego funduszu na obronę. "Autonomia strategiczna jest koniecznością w Europie" – przyznaje Marek Prawda.