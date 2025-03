Uginają się pod presją Rosji. Ukraina oburzona

"Rosja faktycznie zmusiła personel MAEA do pozostania na obszarze stacji bez rotacji przez 80 dni, czyli znacznie dłużej niż planowano, utrzymując ludzi pod bezprecedensową presją psychologiczną w obszarze wysokiego ryzyka" - zaznaczono w komunikacie.

Rotacja pracowników MAEA w Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej odbyła się bez zgody Ukrainy, co spotkało się z ostrą reakcją Kijowa. Ukraina skierowała notę protestacyjną do kierownictwa MAEA, podkreślając, że pełną odpowiedzialność za te działania ponosi Rosja. "Tworzy sztuczne przeszkody dla działalności organizacji międzynarodowych w Ukrainie, zmuszając je do łamania ukraińskiego prawa" - podkreślono.