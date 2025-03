20‑latek podejrzany o próbę gwałtu na 13‑latce trafi do aresztu

Według śledczych 20-latek zaatakował 13-latkę, gdy szła do szkoły przez lasek w centrum Rabki-Zdroju. Napastnik próbował zmusić dziewczynkę do obcowania płciowego, stosując przemoc. Krzyki ofiary spłoszyły sprawcę, który uciekł. Dziewczynka trafiła do szpitala, ale jej obrażenia były powierzchowne.