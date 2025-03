Zarzuty wobec proboszcza. "Z trudem udało mu się uwolnić"

Podejrzany skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień, ale złożył pisemne oświadczenie, w którym kwestionuje zarzuty. - Podejrzany skorzystał z przysługującego mu prawa do odmowy składania wyjaśnień, aczkolwiek złożył pisemne oświadczenie, w którym kwestionuje całkowicie zarzut i wskazuje, że podczas tego zdarzenia pokrzywdzony był bardzo agresywny i go zaatakował, o czym on (ksiądz) nie powiadamiał służb - dodała prok. Leszczyńska.