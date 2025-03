Wjechał w tłum ludzi. Akcja niemieckiej policji. Są zabici

"Bild" przekazał także, że sprawca miał zostać już zatrzymany. Według wstępnych informacji był to czarny SUV, który wjechał z dużą prędkością z Paradeplatz w kierunku wieży ciśnień i uderzył w tłum ludzi.

"To przerażające wezwanie do ataków ze strony Państwa Islamskiego do jego terrorystów. Nie powinni czekać dłużej, tylko przeprowadzić ataki już w tym roku" - ostrzegł "Bild".