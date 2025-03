Sprawa z garniturem. To on zadał pytanie Zełenskiemu

Podczas piątkowej wizyty Wołodymyra Zełenskiego w Białym Domu doszło do nieoczekiwanej sytuacji. W gęstniejącej atmosferze w Gabinecie Owalnym padło nagle zaskakujące pytanie .

Prezydent Ukrainy został napastliwie zapytany przez obecnego na miejscu amerykańskiego dziennikarza, czy posiada garnitur. Ten dziennikarz, jak ujawnia TVN24, to Brian Glenn, reprezentujący stację Real America Voice .

Wołodymyr Zełenski, który od trzech lat nie pokazał się nikomu w uroczystym stroju, co tłumaczył od początku wojny sytuacją swojego kraju i swoim nastawieniem do misji, jaka przypadła mu w udziale, odpowiedział dziennkarzowi. „Założę garnitur, gdy ta wojna się skończy. Może podobny do pańskiego. A może lepszy, może tańszy. Zobaczymy”.