To koniec najniższej krajowej na obecnych zasadach. Ważne zmiany już niebawem

W 2025 roku płaca minimalna w Polsce wzrosła do 4666 zł brutto. To ostatnia podwyżka na dotychczasowych zasadach. Od 2026 roku czeka nas rewolucja - wynagrodzenie minimalne zostanie zrównane z wynagrodzeniem zasadniczym. Oznacza to, że pracodawcy nie będą mogli wliczać premii i dodatków do najniższej krajowej.