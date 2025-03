Juszczenko o "poniżeniu i upokorzeniu" Ukrainy

" Przez ostatnie 20 lat Stany Zjednoczone były filarem dla Ukraińców, walczących o demokrację! (...) Te wartości kształtowaliśmy wspólnie z naszymi partnerami, a Stany Zjednoczone odegrały w tym kluczową rolę. Ten dialog nigdy nie toczył się w atmosferze upokorzenia – tym bardziej boli, że stało się to widoczne właśnie w czasie wojny. Zamiast wsparcia i współpracy zobaczyliśmy bezprecedensowe poniżenie" - napisał b. prezydent na Facebooku.

Według byłego prezydenta Wołodymyr Zełenski jest demokratycznym przywódcą, który wykonuje niesamowitą pracę i jednoczy międzynarodowych partnerów Ukrainy wokół celów pokoju i powstrzymania agresora. "Od pierwszego dnia rosyjskiej inwazji Ukraina dąży do pokoju - i nadejdzie on, gdy rosyjska armia opuści nasze terytoria" - zaznaczył.

"Przymuszanie do pokoju, to dobrze znana rosyjska taktyka, którą Rosjanie zastosowali w Gruzji w 2008 roku. Konsekwencje tego są dobrze znane i pouczające. Rosyjska propaganda dziś destabilizuje cały świat. Gdy z Kremla padają słowa, że na Ukrainie panuje dyktatura – to polityczna schizofrenia" - oświadczył Juszczenko.