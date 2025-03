Nowy pomysł na zakończenie wojny w Ukrainie. "Europa mówi Putinowi: sprawdzam"

- Dobrze, że trzy lata wojny zmieniły podejście wśród państw europejskich. Pamiętamy, jak na początku Niemcy przekazywały ukraińskiej armii hełmy . A później Berlin zrozumiał, że bezpieczna Ukraina to bezpieczne Niemcy i bezpieczna Europa. Widzimy, że choć Wielka Brytania nie jest w Unii Europejskiej, prowadzi działania, by Stary Kontynent był mocny - mówi gen. Polko.

- Dla bezpieczeństwa Europy jest ważne, by wszystkie państwa zaangażowały się we wsparcie Ukrainy . W przypadku ewentualnego wysłania wojsk pokojowych na misję Polska nie powinna od razu głośno mówić, że nie wyśle swoich żołnierzy. Niestety, przez kampanię wyborczą stawiamy się na złej pozycji. A powinniśmy, jak inne państwa, myśleć strategicznie kilka lat do przodu - ocenia gen. Polko.

- Pomysł jest taki, by były w nią zaangażowane nie tylko kraje UE, ale także NATO i inne państwa, chętne w takim sojuszu uczestniczyć. To "bóle porodowe" nowego bezpieczeństwa w Europie. Skrzykiwanie się wokół ukraińskiego problemu ma przyspieszyć wzmocnienie potencjału obronnego naszego kontynentu . Wtedy Europa mogłaby być silnym partnerem dla Stanów Zjednoczonych. Nie chodzi o zbudowanie przeciwwagi, ale współpracę i partnerstwo na równych zasadach - komentuje gen. Koziej.

- To testowanie jakiejkolwiek dobrej woli Putina. I alternatywa do tego, co robi Trump. A on razie prowadzi negocjacje pokojowe z pozycji siły, zarówno z Ukrainą, jak i Europą. Żąda od Kijowa mnóstwa ustępstw. A na pytanie: z czego może ustąpić Rosja, odpowiedzi nie ma. Dodatkowo szef rosyjskiego MSZ Siergiej Ławrow mówi, że żadnego porozumienia nie będzie, a Kreml nie zgadza się na kontyngent pokojowy wojsk europejskich - przypomina były szef jednostki specjalnej GROM.