"Olbrzym się przebudził". Tusk wydał oświadczenie przed wylotem

W opinii premiera, jeśli Europie dziś czegoś brakuje, to wyłącznie wiary w to, że " jesteśmy naprawdę globalną potęgą ", bo mamy przewagę (m.in. militarną i taktyczną) nad wszystkimi, w tym nad Rosją.

Będę także wspierał inicjatywę pani premier Meloni, aby doprowadzić do spotkania na szczycie Europa-USA. Dzisiaj wydaje się to rzeczywiście bardzo potrzebne i dobrze, że pani premier zaproponowała to prezydentowi Trumpowi. Też ze względu na ich dobre relacje. Być może przyniesie to pozytywny skutek - zapowiedział przed wylotem na niedzielny szczyt.