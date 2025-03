Duda w Chicago. Mówił o Trumpie i Rosji

- Na spotkaniu środowisk konserwatywnych, amerykańskich, gdzie obecna była wielka część amerykańskich elit, a przede wszystkim połowa Białego Domu i spora część Kongresu (...) prezydent Stanów Zjednoczonych wyszedł i powiedział, że jest wdzięczny Polakom, bo zagłosowało na niego 85 proc. tych, którzy brali udział w wyborach i mają prawo głosu tutaj, w Stanach Zjednoczonych. Wiecie państwo, co to znaczy? Że zaczęto się z państwem liczyć - mówił Andrzej Duda, dziękując obecnym na sali za udział w wyborach i oddanie głosu na obecnego prezydenta.

- Ja teraz wiem, że jeżeli zwrócimy się (jako polskie władze), byście jakąś ideę popierali, byście za tą ideą byli to ten głos Polaków, Polonii zostanie tutaj w Stanach wyartykułowany. (...) To jest prawie, że pewne, że on zostanie wzięty pod uwagę w Białym Domu i na Kapitolu, ponieważ głos Polaków się liczy, przekłada się na konkretne poparcie wyborcze, na konkretne miliony głosów, które padają na to albo na inne ugrupowanie, na tego, albo na innego kandydata - przekonywał.