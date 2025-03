Zobacz też: piłka jest po stronie Europy. "Najgłębsza możliwa niechęć do UE"

Tragiczne doniesienia skomentowała deputowana do ukraińskiego parlamentu Mariana Bezuhła.

"Kolejna śmierć żołnierzy z powodu przylotu (drona) w trakcie apelu. Apele odbywają się codziennie. Nikt nie jest za to karany. Czego oczekiwaliście? Dopóki siłami zbrojnymi rządzą sowieci, ludzie będą ginąć z powodu ich głupoty i niezdolności do przystosowania się do nowych realiów" - napisała na Facebooku.