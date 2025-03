Pożar w rosyjskiej rafinerii. Ukraina zaatakowała 1300 km od granicy

O pożarze, który wybuchł w nocy z niedzieli na poniedziałek w rafinerii ropy naftowej w Ufie w Rosji, informuje Kyiv Post. Za atakiem ma stać Ukraina, a biorąc pod uwagę, że nastąpił on 1300 km od granicy, jest to najprawdopodobniej najdalsze tego typu uderzenie, do którego doszło w czasie wojny.