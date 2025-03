Politolog podsumowuje z kolei: "Stanowisko Trumpa jest takie: jeśli chcecie walczyć z Rosją, to zróbcie to sami. Myślę, że uda się znaleźć sposób na przywrócenie stosunków amerykańsko-rosyjskich bez przywracania pokoju w Ukrainie". Jak również dodał: "Trump nie jest naszym przyjacielem. Ale jest wrogiem naszych wrogów. Jak możemy to wykorzystać? Zastanówmy się".

Rosenberg przekazał też, że w prasie pojawiały się również komentarze dotyczące niedzielnego szczytu w Londynie. "Człowiek wyrzucony z Białego Domu poleciał do Londynu po wsparcie" czy "niedzielny szczyt aspiruje do miana głównego 'anty-Trumpowego' wydarzenia miesiąca" - to tylko niektóre z tekstów, które można znaleźć w rosyjskich mediach. Z kolei "Nezavisimaya Gazeta" uważa, że "Zachód nie jest już zjednoczony we wsparciu dla Ukrainy", a "europejscy sojusznicy Ameryki znaleźli się w trudnej sytuacji".