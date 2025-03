Rządy Trumpa zwiększą bezpieczeństwo Polski? Polacy podzieleni - sondaż WP

Jak wynika z sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski, Polacy mają mieszane odczucia co do wpływu prezydentury Trumpa na bezpieczeństwo naszego kraju. Blisko połowa uważa, że działania administracji Trumpa go nie poprawią. Znacząco wzrósł odsetek osób niezdecydowanych - i to mimo że sondaż przeprowadzono jeszcze przed fiaskiem rozmów Wołodymyra Zełenskiego w Białym Domu.