- Musisz być wdzięczny. Nie masz kart - powiedział w piątek Donald Trump do Wołodymyra Zełenskiego podczas spotkania w Białym Domu. Chwilę później dodał: - Musisz być bardziej wdzięczny. Tego samego domagał się J.D. Vance, wiceprezydent USA. - Czy podziękowałeś chociaż raz podczas całego spotkania? - pytał.

Trump i Vance nie mieli racji. Zełenski powiedział to aż 33 razy

Z wyliczeń CNN wynika, że od 24 lutego 2022 r. Zełenski co najmniej 33 razy podziękował Stanom Zjednoczonym za pomoc otrzymaną w walce z Rosją .

12 lutego 2025 r., czyli kilkanaście dni po powrocie Trumpa do Białego Domu, Zełenski w serwisie X dziękował prezydentowi USA za długą konserwację. "Rozmawialiśmy o możliwościach osiągnięcia pokoju, omawialiśmy naszą gotowość do współpracy na poziomie jednego zespołu i możliwościach technologicznych Ukrainy, w tym o dronach i innych zaawansowanych branżach. Jestem wdzięczny prezydentowi Trumpowi za zainteresowanie tym, co możemy wspólnie osiągnąć" - napisał ledwie kilka tygodni temu prezydent Ukrainy.