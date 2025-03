Niepokojące informacje o papieżu. Pracownicy kliniki modlili się o zdrowie dla Franciszka

Mszę odprawił biskup Claudio Giuliodori, asystent kościelny Katolickiego Uniwersytetu Sacro Cuore, do którego należy Poliklinika Gemelli. W homilii biskup Giuliodori podkreślił, że wszyscy modlą się o szybki powrót papieża do zdrowia.

- Naszą myśl kierujemy przede wszystkim do Ojca Świętego, z którym mieliśmy spotkać się dziś rano w Auli Pawła VI - powiedział biskup. - Ale on zaskoczył nas przybywając do nas do Polikliniki Gemelli - dodał.