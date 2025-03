Kłótnia w Waszyngtonie. Są przecieki, jak zareaguje Duda

Prezydent Andrzej Duda planuje zabrać głos w sprawie niedawnej kłótni między prezydentem USA Donaldem Trumpem a prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Jak informuje Onet, Duda wypowie się na ten temat przed swoim wylotem do USA . Do tej pory prezydent milczał, co według jego współpracowników było zamierzoną taktyką.

Podczas spotkania w Białym Domu doszło do kłótni, co uniemożliwiło podpisanie umowy dotyczącej eksploatacji metali ziem rzadkich w Ukrainie. Zełenski opuścił Waszyngton bez porozumienia i udał się do Londynu. Spowodowało to szereg komentarzy z całego świata. Głos zabrał także Donald Tusk.