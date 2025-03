Awantura w Białym Domu. Trumpa zgorszyły miny i strój Zełenskiego

Magazyn "The Atlantic" ocenił, że spotkanie Trumpa i Zełenskiego w Gabinecie Owalnym skończyło się jednym z najbardziej ponurych dni w historii amerykańskiej dyplomacji.

"Prezydent Stanów Zjednoczonych złapał w zasadzkę lojalnego sojusznika, przypuszczalnie po to, by wkrótce móc zawrzeć umowę z dyktatorem Rosji i sprzedać europejski naród walczący o przetrwanie" - napisał "The Atlantic".