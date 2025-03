"Nieprzygotowany psychicznie". Ekspert nie ma złudzeń po scenach w USA

Czy w świetle tych szokujących scen, które rozegrały się wczoraj w Waszyngtonie, jest w ogóle możliwy powrót do rozmów między Ukrainą a USA, czy to ostateczna porażka władz Kijowa w kwestii pomocy ze strony Stanów Zjednoczonych?

Dr Adam Eberhardt, zastępca dyrektora Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, nie ma złudzeń, że o powrót do stało łatwo nie będzie. W rozmowie z Wirtualną Polską mówi wprost: - Dla Zełenskiego powinno być jasne, że ekipa Trumpa jest niezdolna do wymuszenia na Rosji pokoju i będzie szukała winnego .

Jak dodaje, naprawienie tego, co się stało, "wymagałoby skomplikowanej dyplomacji". - Zimnej, wyrachowanej dyplomacji, do której Zełenski - co widzieliśmy wczoraj - nie był psychicznie gotowy - analizuje wiceszef Studium Europy Wschodniej UW.