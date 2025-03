Zełenski z zawartymi składnikami. Wyciągnąć rękę do USA?

W kolejnych wpisach prezydent Ukrainy podkreśla własną - oraz całego narodu ukraińskiego - wdzięczność Donaldowi Trumpowi, kongresowi i Amerykanom za ich pomoc. Relację z prezydentem USA nazywa " historyczną i solidną więzią ". "Dlatego zawsze zaczynam od słów wdzięczności naszego narodu do narodu amerykańskiego" - zaznacza.

"Pomoc Ameryki była kluczowa dla naszego przetrwania i chcę to przyznać. Pomimo trudnego dialogu, pozostajemy strategicznymi partnerami" - pisze Zełenski, podkreślając jednocześnie, że obie strony muszą być wobec siebie "szczere i bezpośrednie, aby zrozumieć wspólne cele". Zełenski zaznacza, że "chcą pokoju, dlatego przyjechał do Stanów Zjednoczonych i odwiedził prezydenta Trumpa". "Chcę, aby USA stanęły z większą stanowczością po naszej stronie. To nie jest tylko wojna między naszymi krajami" - zauważa trafnie prezydent Ukrainy.