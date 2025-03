Tak ukraińskie media oceniły awanturę w Białym Domu. Jest zaskoczenie

Kluczową rolę w sporze odegrał zastępca Trumpa, J.D. Vance. "To właśnie po jego ingerencji rozmowa w Gabinecie Owalnym utraciła sterowność i przekształciła się w wymianę oskarżeń pomiędzy prezydentem Ukrainy a przywódcami USA" - zaznaczył portal.

Dziwne rzeczy na fronie? "Po stronie rosyjskiej są normą"

Europejskie wsparcie dla Ukrainy

Reakcja europejskich przywódców była pozytywna dla Ukrainy. "Wiele stolic wezwało do znacznego zwiększenia pomocy w zakresie bezpieczeństwa dla Ukrainy, a w niedzielę w Londynie odbędzie się szczyt poświęcony tej kwestii" - informuje "Europejska Prawda". Decyzje podjęte w Londynie mogą zależeć od nowej strategii USA dla Ukrainy, która jest obecnie kształtowana.

Administracja Trumpa ma możliwości wywierania presji na Ukrainę, zwłaszcza w sektorze obronnym. "To, że retoryka Trumpa nie eskalowała po nieudanym spotkaniu (z Zełenskim) i że pozostawia on miejsce na współpracę, jest bardzo dobrym sygnałem. I rozumie to Europa" - podkreśla portal. Ukraina musi rozwiązać problemy z europejskimi partnerami, ponieważ po 28 lutego nie ma innego wyjścia.