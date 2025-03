Napięcia po spotkaniu Trump-Zełenski. Media: państwa bałtyckie są przerażone

Wszystko wymknęło się spod kontroli. Wielkie zamieszki w Atenach

Państwa bałtyckie przerażone

- A jakie są realne amerykańskie siły w Europie Wschodniej? Nie muszą niczego negocjować. Celem Putina jest utrzymanie stanu z Aktu Stanowiącego NATO-Rosja z 1997 r., gdy Moskwa zgodziła się na rozszerzenie NATO o Polskę, Czechy i Węgry, pod warunkiem że nie będzie w naszym regionie "znaczących sił" sojuszniczych. No to nie ma i nie będzie — w Polsce mówimy o 8-10 tys. żołnierzy USA. Dla jasności — to nie są znaczące siły, ale ich stacjonowanie ma dla nas wielkie znaczenie polityczne. Dlatego ważne są składane wobec nas deklaracje Trumpa oraz jego ludzi, że to się nie zmieni — wskazuje źródło Onetu.