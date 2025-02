Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przedwcześnie opuścił Biały Dom po kłótni z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Spotkanie miało miejsce w piątek i zakończyło się zerwaniem rozmów oraz odwołaniem planowanej konferencji prasowej. Andrij Sybiha , szef ukraińskiego MSZ, ocenił, że "Zełenski ma odwagę bronić tego, co słuszne. Staje w obronie Ukrainy i sprawiedliwego i trwałego pokoju. Zawsze byliśmy i będziemy wdzięczni Ameryce za jej wsparcie". Wpis ten podkreśla determinację Zełenskiego w obronie interesów Ukrainy.".

Podczas wizyty w Waszyngtonie, Zełenski miał podpisać umowę o minerałach, jednak po kłótni z Trumpem nic nie zostało podpisane. Prezydent Ukrainy opuścił Biały Dom nieco ponad dwie godziny po przyjeździe. Oficjalne powitanie liderów zakończyło się kłótnią, co potwierdził przedstawiciel Białego Domu.

Służby prasowe Białego Domu, odpowiadając na pytania o przyszłość umowy o dostępie USA do ukraińskich zasobów minerałów ziem rzadkich, skierowały do wpisu Trumpa w mediach społecznościowych. Trump wezwał Zełenskiego do powrotu, "kiedy będzie gotowy na pokój".