Były rektor Collegium Humanum pozbawiony tytułu doktora. Jest skarga

Ryszard Kalisz, reprezentujący Pawła Cz., byłego rektora Collegium Humanum, ogłosił, że złoży skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Decyzja ta jest odpowiedzią na uchwałę Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, która postanowiła odebrać Pawłowi Cz. stopień doktora nauk teologicznych z 2004 r. Kalisz podkreślił, że uchwała jest nieprawomocna i narusza przepisy postępowania administracyjnego.

Collegium Humanum, prywatna uczelnia, oferowała szybkie kursy MBA oraz inne programy, które miały ułatwiać zdobywanie dyplomów. Często były one wykorzystywane do awansu w strukturach spółek Skarbu Państwa. Wiele z tych dyplomów wystawiano bez odpowiedniego procesu edukacyjnego, a ich wiarygodność miały zapewniać współpracujące uczelnie zagraniczne, które nie miały do tego uprawnień.