Kłótnia Zełenskiego z Trumpem. Jest stanowisko NATO

Sekretarz generalny NATO Mark Rutte powiedział w sobotę, że przekazał prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu, że musi on znaleźć sposób na odbudowanie relacji z przywódcą USA Donaldem Trumpem i jego administracją .

Prezydent Ukrainy spotkał się w piątek z prezydentem USA Donaldem Trumpem w Białym Domu. Rozmowa w Gabinecie Owalnym na temat perspektyw zakończenia wojny Rosji przeciwko Ukrainie początkowo przebiegała w stosunkowo dobrej atmosferze, ale zakończyła się bezprecedensową kłótnią , w czasie której Trump i wiceprezydent J.D. Vance podniesionym głosem strofowali Zełenskiego, oskarżając go o brak wdzięczności i szacunku dla USA.

Po sprzeczce Trump zerwał rozmowy, a Ukraińcy zostali wyproszeni z Białego Domu – przekazało źródło stacji CNN. Planowana wspólna konferencja prasowa Trumpa i Zełenskiego została odwołana, nie doszło do oczekiwanego podpisania umowy o minerałach.

Zełenski usłyszał też, że powinien uszanować to, co Trump do tej pory zrobił dla Ukrainy. - Naprawdę musimy oddać Trumpowi sprawiedliwość - dodał Rutte.