Morawiecki nie zgodził się ze słowami Zełenskiego. Przypomniał wyprawę do Ukrainy

Szef rządu w czasach PiS podkreślił, że był jednym z pierwszych europejskich liderów, którzy odwiedzili Kijów po wybuchu wojny. Wraz z Jarosławem Kaczyńskim oraz premierami Czech i Słowenii, 15 marca 2022 roku udał się do stolicy Ukrainy, by zapewnić o wsparciu dla zaatakowanego kraju.

Były premier zaznaczył też, że Polska wsparła Ukrainę ekonomicznie i militarnie, proporcjonalnie do swoich możliwości. Morawiecki przypomniał również, że to on zbudował "wielką koalicję państw UE" i skłonił je do zmiany polityki wobec Rosji. W swoim wpisie na Facebooku odniósł się także do słów Donalda Trumpa, który chwalił Polskę za większe niż wymagane zaangażowanie w bezpieczeństwo Europy.