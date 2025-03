Chińska armia w Europie? Media: mogą się pojawić w Ukrainie

Jak zauważa "The Economist", wśród chińskich komentatorów pewne obawy spowodowały rozmowy pomiędzy Amerykanami a Rosjanami w Rijadzie. Ich zdaniem może się to zakończyć podobnym scenariuszem, jak wyprawa Richarda Nixona w 1972 r. do Chin - wówczas Waszyngton i Pekin sprzymierzyły się przeciwko Związkowi Radzieckiemu. Tylko tym razem to będzie Waszyngton i Moskwa przeciw Chinom.