- Nie widzę na świecie innej siły poza USA, która byłaby w stanie zatrzymać rosyjską agresję. Ich możliwości są nieporównywalne. (…) Wczoraj (w piątek, podczas spotkania Trump-Zełenski - red.) doszło do impasu. (…) Trzeba wrócić do stołu i rozmów. Prezydent Wołodymyr Zełenski powinien usiąść i negocjować takie rozwiązanie, które sprawi, że Ukraina będzie bezpieczna - tak oficjalnie nt. awantury w Białym Domu wypowiedział się Andrzej Duda tuż przed wylotem na zaplanowaną wizytę w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Jak słyszymy, prezydent Duda jest przekonany, że dalszy los relacji Ukraina-USA jest w rękach Wołodymyra Zełenskiego i to on powinien znaleźć sposób na poprawę obustronnych relacji.

Amerykańscy republikanie w ostatnim czasie dwukrotnie usłyszeli od Donalda Trumpa, że Polskę warto wspierać i jest przykładem ona dla innych państw - raz podczas konferencji CPAC, a drugi podczas rozmów Trump-Zełenski. Prezydent USA wskazał, że Polska robi wiele dobrego na rzecz NATO i wydaje od lat więcej, niż wynika to z zobowiązań członka Sojuszu Północnoatlantyckiego. Dlatego w Pałacu nikt nie chce, by zdanie na temat Polski u Trumpa się zmieniło.

W podobnym tonie o wyjściu z sytuacji wypowiada się obecny szef NATO Mark Rutte. On również przekonuje, że to prezydent Ukrainy powinien znaleźć sposób na wyjście z sytuacji. Szef NATO nazwał spotkanie w Waszyngtonie "niefortunnym" i wskazał, że należy uszanować to, co USA i Donald Trump robią i robili w kwestii ukraińskiej.