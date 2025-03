"Musimy dozbroić Europę". Stanowcza deklaracja po szczycie

Po zakończeniu rozmów przewodnicząca KE oceniła, że były one "udane i szczere" oraz dotyczyły tego, co należy zrobić, by wzmocnić pozycję negocjacyjną Ukrainy. Von der Leyen podkreśliła, że Kijów potrzebuje "kompleksowych gwarancji bezpieczeństwa", wzmacniających pozycję gospodarczą i militarną kraju.

Porozumienie Ukraina-USA. "To jest bardzo dobra informacja"

"Pilne dozbrojenie"

Zaznaczyła, że konieczne jest "pilne dozbrojenie Europy" . - Obecnie niezwykle ważne jest zwiększenie inwestycji w obronność na dłuższy okres czasu. To dla bezpieczeństwa Unii Europejskiej , a my musimy w geostrategicznym środowisku, w którym żyjemy, przygotować się na najgorsze, a zatem wzmocnić obronę - mówiła.

Ursula von der Leyen powiedziała, że Europa musi zadbać o to, by zamienić Ukrainę w "stalowego jeżozwierza, który byłby nie do przetrawienia dla potencjalnych agresorów". Jak wskazuje "The Guardian", podobnych słów użył niedawno były premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson.