Ekspert ostro o wydarzeniu Nawrockiego. "Konwencja bez nowości"

- Konferencja programowa Karola Nawrockiego była zrobiona chyba po to, żeby potwierdzić, iż PiS go popiera - ocenił politolog, dr hab., prof. UW Rafał Chwedoruk w rozmowie z Polską Agencją Prasową.

- Nie usłyszeliśmy nic nowego. Nawrocki powinien w sposób naturalny dążyć do przedstawienia nowych, zaskakujących haseł, żeby zatrzymać logikę, prowadzącą do niezagrożonego zwycięstwa Rafała Trzaskowskiego. Niczego takiego dziś nie usłyszeliśmy - powiedział Chwedoruk.

Jak zauważył politolog, jedynym nowym elementem konwencji była oficjalna deklaracja poparcia przez PiS, co potwierdził Jarosław Kaczyński. - Karol Nawrocki to nasz kandydat, innego nie ma - stwierdził lider partii. Wcześniej szef Solidarności, Piotr Duda, apelował: "Nie zostawiajmy Karola samego" .

Błąd Nawrockiego? "Lech Kaczyński przewraca się w grobie"

Najszybciej zapomniana konwencja?

Ekspert zwrócił uwagę na to, że na konwencji była mowa o wszystkim, co przyniosło PiS sukcesy. Jednak, co zauważa Chwedoruk, problem Karola Nawrockiego polega na tym, że nie jest politykiem, który łączyłby się jakkolwiek z tymi obszarami polityki PiS, które przynosiły tej partii sukcesy. W jego ocenie, znamienne było to, że w warstwie programowej Nawrocki próbował wystąpić w dwóch rolach jednocześnie.