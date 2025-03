Co Nawrocki ma w rękawie? To chce zrobić, jak zostanie prezydentem

Kandydat popierany przez PiS zapowiedział "Plan 21", jak oznajmił, zakłada przede wszystkim powrót do oryginalnego kształtu Centralnego Portu Komunikacyjnego. Przypomniał, że "jest w polskim Sejmie obywatelski projekt, podpisany przez 200 tysięcy ludzi drodzy państwo".

Nawrocki ma również przygotowany projekt ustawy ws. "Funduszu technologii przełomowych", który będzie wsparciem dla przedsiębiorców z tej branży.

brak smartfonów w szkołach,

prace domowe, czyli ich powrót,

kreatywny czas w szkołach,

zmniejszenie biurokracji dla nauczycieli,

darmowe nauki jazdy w szkole. Dodatkowo zapowiedział spotkanie z nauczycielami ws. powiązania wzrostu średniego wynagrodzenia w Polsce ze wzrostem pensji dla nauczycieli.

Umocnienie granic

- Użyję wszystkich prerogatyw prezydenta Rzeczypospolitej, aby bronić polskiej granicy. Stworzę specjalną, nową instytucję - urząd do spraw walki z nielegalną migracją -deklarował popierany przez PiS kandydat na prezydenta.

Zapowiedział także program "Powrót do domu Polska". - Będzie to odpowiedź na kwestie demograficzne. Nie może być tak, że do Polski być może, choć będziemy z tym walczyć, będą trafiać nielegalni migranci, a my nie upomnimy się o tych Polaków, którzy pozostają poza granicami - wyjaśniał.

Mówił także o objęciu dwóch spraw swoim patronatem jako prezydent RP: Centrum obsługi Pacjenta, które zintegruje wszystkie systemy oraz budowę Polskiej Fabryki Substancji Czynnych, która, ma dać możliwość zabezpieczenia polityki lekowej w Polsce. Zapowiedział także powstanie Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy prezydencie.

Zmiany w sądownictwie

Nawrocki ma zamiar zaproponować mieszany system wyboru do Krajowej Rady Sądownictwa. - Dam czas politykom i rządowi, do lutego 2026 roku, jeśli nie wejdzie mieszany system wyboru do Krajowej Rady Sądownictwa, to w lutym 2026 roku, obywatele państwa polskiego w Konstytucyjnym referendum zdecydują, jak ma wyglądać polski wymiar sprawiedliwości - poinformował kandydat na prezydenta.

Stwierdził także, że być może ta sama droga czeka nas w kontekście prokuratora generalnego. - Jeśli dożyjemy do momentu, w którym będziemy chcieli odpolitycznić prokuraturę, to prokuratura powinna zostać wpisana do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. To nie jest jeszcze mój postulat, ale gdy zostanę doprowadzony do takiej konieczności jako prezydent Rzeczypospolitej, to nie zawaham się także w tej kwestii zrobić narodowego referendum i dążyć do wpisania prokuratury do Konstytucji - przekazał.

"Podatkowy kontrakt" Nawrockiego z Polakami

Nawrocki zapowiedział też szereg zmian w finansach:

Tama przed podwyżką podatków - kandydat PiS zadeklarował, że nie podpisze ustaw podnoszących podatki dla Polaków. Obniżka VAT do 22 proc. - zapowiedział, że pierwszego dnia urzędowania złoży projekt ustawy obniżający stawkę VAT z 23 proc. do 22 proc. Pakiet "niższe podatki i prorodzinne podatki" - również pierwszego dnia ma złożyć ustawę z rozwiązaniami: PIT 0 proc. dla rodzin, które mają dwóje lub więcej dzieci, korzyści z ulg prorodzinnych dla przedsiębiorców, podwyższenie II progu podatkowego, likwidacja podatki Belki, sprawiedliwa waloryzacja emerytur. Nowe i proste ustawy podatkowe - Nawrocki zapowiedział złożenie do Sejmu projekty ustaw upraszczające system podatkowy - jeden przelew dla wszystkich rozliczeń, proste ustawy PIT, CIT, VAT, proinwestycyjny podatek od nieruchomości. Konstytucyjna ochrona przed podatkiem katastralnym - Nawrocki chce zaproponować wpisanie do Konstytucji zasady zakazujące wprowadzenia podatku katastralnego od mieszkań i domów polskich rodzin. Konstytucyjna gwarancja dziedziczenia bez podatku - dodatkowo kandydat na prezydenta chce wpisać do Konstytucji zasady dziedziczenia majątku bez podatku. "Budżetowy pancerz" - Nawrocki zapowiedział złożenie projektu ustawy zapewniający ochronę budżetu państwa przed nadużyciami.

Co jeszcze chce zrobić Nawrocki jako prezydent?

Oprócz tych spraw Nawrocki obiecał:

że nie zgodzi się na wprowadzenie euro w Polsce,

że nie podniesie wieku emerytalnego,

budowę linii kolejowych i mieszkań,

powrót do rozmów z Niemcami ws. reparacji,

że nie podpisze żadnych ustaw, które ograniczałyby produkcję roślinną i rolną,

że nie podpisze żadnej ustawy dążącej do prywatyzacji polskich lasów,

że podpisze na kolejne 5 lat moratorium na zakaz wykupu polskiej ziemi,

że odrzuci Zielony ład i zielone podatki,

obniżenie cen energii elektrycznej o 33 proc.,

że wezwie rząd do tego, aby uwolnił ziemię państwową do budowy mieszkań, dla samorządów i spółdzielni,

rozwój w odnawialne źródła energii, ale tylko ze społeczną akceptacją,

dalszą eksploatację węgla,

inwestycje w atom, budowę elektrowni jądrowych w 2035, 2040 oraz 2045 roku.

