Szkoła według Nawrockiego. Zaprezentował projekt ustawy

Kandydat na prezydenta popierany przez PiS zapowiedział, że zaproponuje rozwiązania dla tego problemu. - Pokażę minimalny pakiet dokumentów, który musi wypełniać nauczyciel, by prowadzić swoją misję. My dzisiaj potrzebujemy kreatywnego czasu nauczyciela dla ucznia. To też przyniesie w ciągu 4-5 lat ulgę rodzicom. Gdy znajdziemy ten kreatywny czas, to będzie trzeba mniej korepetycji dla naszych dzieci. Tylko musimy sobie zadać ten trud. Dobra polska szkoła to szkoła z pracami domowymi - powiedział szef IPN-u.