Tłumy czekają na Nawrockiego. Przywieźli ich autokarami

We wcześniejszej rozmowie z Polską Agencją Prasową politycy PiS podkreślali, że liczą na to, iż niedzielna konferencja da nowy impuls kampanii Nawrockiego, po ostatnich tygodniach zastoju sondażowego. - Liczę, że to, co usłyszymy, doda nam energii i podbije sondaże - mówił anonimowo jeden z posłów, zapowiadając swoją obecność w Szeligach.