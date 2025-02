Skazany na prace społeczne. Teraz każdy może poznać dane

O publikacji wyroku w procesie karnym, który wytoczył prawicowemu dziennikarzowi, Bart Staszewski poinformował we wtorek na platformie X. "Sąd Rejonowy podał dzisiaj wyrok skazujący Rafała Ziemkiewicza za plucie na mnie i obrażanie mnie w mediach społecznościowych. Teraz tylko cztery miesiące prac społecznych" - napisał aktywista.

6 maja 2024 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia uznał Rafała Ziemkiewicza winnym zarzucanych mu czynów, tj. znieważenia i zniesławienia. Chodzi o internetowy wpis z 1 stycznia 2023 roku, w którym to publicysta nazwał aktywistę "padliną i łachmytą" oraz publicznie pomówił go o to, że "bierze pieniądze z zagranicy za fabrykowanie oszczerstw i potwarzy na Ojczyznę".