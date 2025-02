Strzelali z wiatrówki, pędząc autem. 17‑latek i 20‑latek z zarzutami

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim postawiła zarzuty 20-latkowi i 17-latkowi, którzy są podejrzani o strzelanie z pistoletu pneumatycznego do ludzi.

Do zdarzenia doszło w sobotnią noc, kiedy młodzi mężczyźni, jadąc przez miasto samochodem marki BMW, oddali strzały do przechodniów .

Według ustaleń prokuratury 20-latek miał strzelać do czterech osób przy ul. Łokietka, natomiast 17-latek do małżeństwa na ul. Wyszyńskiego.

Prokurator Mariola Wojciechowska-Grześkowiak z Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim poinformowała, że starszemu z podejrzanych grozi do trzech lat więzienia, a młodszemu od trzech miesięcy do pięciu lat. Kluczowa będzie opinia biegłego dotycząca obrażeń kobiety. Wobec podejrzanych zastosowano dozory policyjne i zakaz zbliżania się do pokrzywdzonych.