Seria rakiet. Huti: zaczął się atak na USS Harry S. Truman

- Ataki przeciwko Huti będą kontynuowane, dopóki Huti nie powiedzą, że nie będą już strzelać do statków na Morzu Czerwonym - stwierdził Hegseth. W sobotę rozpoczęto serię uderzeń z powietrza na cele związane z ruchem Huti w Jemenie, co ma być sygnałem dla Iranu, by wycofał swoje poparcie dla rebeliantów.