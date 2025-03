Trump do rebeliantów Huti w Jemenie. "Wasz czas się kończy"

"Dzisiaj rozkazałem armii Stanów Zjednoczonych rozpocząć zdecydowaną i potężną akcję militarną przeciwko terrorystom Huti w Jemenie" - przekazał w sobotę prezydent Donald Trump. Iranowi, który wspiera rebeliantów, wskazał, że "to musi się natychmiast skończyć". "Ameryka pociągnie was do pełnej odpowiedzialności i nie będziemy z tego powodu mili!" - napisał Trump.